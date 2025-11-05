"Московский патруль": военный суд начал рассматривать дело об убийстве генерала Кириллова

Второй Западный окружной военный суд начал рассматривать дело о теракте, в котором погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

Взрыв на Рязанском проспекте в Москве прогремел в декабре 2024 года. Самодельное взрывное устройство сработало, когда Кириллов и Поликарпов выходили из подъезда и направлялись на службу. Как выяснили следователи, взрывчатка была прикреплена под ручкой припаркованного у подъезда самоката.

Подробнее – в программе "Московский патруль".