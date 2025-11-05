Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": выдающие себя за полицейских аферисты задержаны в столице

"Московский патруль": выдающие себя за полицейских аферисты задержаны в столице

"Московский патруль": полицейские нашли патроны для автомата АК-74 в столичном парке

Tesla Cybertruck застрял в болоте в ТиНАО

Прокуратура проверит данные об отравлении пассажиров теплохода "Сергей Дягилев"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 ноября

В СК установили, что посадивший в поле Airbus пилот мог сделать это в аэропорту Омска

Прокуратура проверит инцидент с отравлением на теплоходе "Сергей Дягилев"

Грузовик врезался в автодом на юге Москвы

Более 30 зрителей получили ожоги глаз во время киносеанса в Хакасии

Напавший на контролеров московского автобуса безбилетник получил 2 года колонии условно

В Москве задержаны подозреваемые в мошенничестве, выдававшие себя за сотрудников правоохранительных органов. Предварительно установлено, что злоумышленники искали продавцов криптовалюты и устанавливали за ними наблюдение.

Получив информацию о передвижениях и образе жизни будущих жертв, они встречались с ними, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и предъявляли поддельные служебные удостоверения. Во время встречи аферисты вымогали у своих жертв деньги.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиягородвидеоАлександр Астахов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика