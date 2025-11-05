"Московский патруль": выдающие себя за полицейских аферисты задержаны в столице

В Москве задержаны подозреваемые в мошенничестве, выдававшие себя за сотрудников правоохранительных органов. Предварительно установлено, что злоумышленники искали продавцов криптовалюты и устанавливали за ними наблюдение.

Получив информацию о передвижениях и образе жизни будущих жертв, они встречались с ними, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и предъявляли поддельные служебные удостоверения. Во время встречи аферисты вымогали у своих жертв деньги.

Подробнее – в программе "Московский патруль".