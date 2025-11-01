01 ноября, 21:45Общество
"Московский патруль": более 900 млрд рублей взыскали приставы с неплательщиков
Более 900 миллиардов рублей взыскали судебные приставы со злостных неплательщиков, рассказал директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.
Немалую роль в этом сыграл реестр должников, который начал действовать с 25 мая. Как пояснил главный судебный пристав, необходимые специалистам данные теперь соединились на одном информационном портале.
