"Московский патруль": более 900 млрд рублей взыскали приставы с неплательщиков

График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Новости

01 ноября, 21:45

Общество

Более 900 миллиардов рублей взыскали судебные приставы со злостных неплательщиков, рассказал директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

Немалую роль в этом сыграл реестр должников, который начал действовать с 25 мая. Как пояснил главный судебный пристав, необходимые специалистам данные теперь соединились на одном информационном портале.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
обществовидеоВлада Егорова

