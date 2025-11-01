График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 ноября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": столичные полицейские разоблачили банду аферистов

"Московский патруль": столичные полицейские разоблачили банду аферистов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 ноября

Новости регионов: пожары произошли в полях Кемеровской области

Суд избрал меру пресечения водителю, который сбил ребенка на западе Москвы

ДТП произошло на 37-м километре Киевского шоссе

Сбивший ребенка на западе Москвы водитель избежал ареста

В Никулинском суде изберут меру пресечения водителю, сбившему ребенка на западе Москвы

Новости мира: более 10 человек погибли в давке у храма в Индии

Новости регионов: туристическая лодка затонула в Мурманской области

Ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Москве

Столичные полицейские разоблачили банду аферистов, которые брали у банка взаймы крупные суммы денег на якобы строительство загородных домов. Злоумышленники строили макеты зданий из фанеры и высылали кредитору липовые отчеты о проделанной работе.

В результате таких финансовых манипуляций кредитное учреждение лишилось 60 миллионов рублей. Чем в итоге закончилась эта "стройка века"? Об этом – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоВлада Егорова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика