"Московский патруль": столичные полицейские разоблачили банду аферистов

Столичные полицейские разоблачили банду аферистов, которые брали у банка взаймы крупные суммы денег на якобы строительство загородных домов. Злоумышленники строили макеты зданий из фанеры и высылали кредитору липовые отчеты о проделанной работе.

В результате таких финансовых манипуляций кредитное учреждение лишилось 60 миллионов рублей. Чем в итоге закончилась эта "стройка века"? Об этом – в программе "Московский патруль".

