31 октября, 21:45

"Московский патруль": сотрудникам ФССП вручили ведомственные награды

Сотрудникам Федеральной службы судебных приставов (ФССП) вручили ведомственные награды. Торжественные мероприятия приурочены к 160-летию со дня образования института.

Награды вручили тем, кто успешно прошел квалификационные испытания и получил право носить зеленый берет. Медалями "За храбрость" наградили сотрудников из Белгородской и Курской областей. Звания "Заслуженный судебный пристав" удостоились служащие из Камчатского края и Чукотского автономного округа.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
