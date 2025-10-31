"Московский патруль": сотрудникам ФССП вручили ведомственные награды

Сотрудникам Федеральной службы судебных приставов (ФССП) вручили ведомственные награды. Торжественные мероприятия приурочены к 160-летию со дня образования института.

Награды вручили тем, кто успешно прошел квалификационные испытания и получил право носить зеленый берет. Медалями "За храбрость" наградили сотрудников из Белгородской и Курской областей. Звания "Заслуженный судебный пристав" удостоились служащие из Камчатского края и Чукотского автономного округа.

