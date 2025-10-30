"Московский патруль": празднование Хеллоуина может грозить 15 сутками ареста

Празднование Хеллоуина может грозить административным наказанием в размере 2 тысяч рублей или 15 сутками ареста. Юристы пояснили, что причина состоит в запрещенной символике.

По словам экспертов, некоторые атрибуты этого праздника могут не только напугать, но и пропагандировать сатанизм ("Международное движение сатанистов" признано Верховным судом РФ экстремистским и запрещено, включено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

