30 октября, 21:35

Общество

"Московский патруль": празднование Хеллоуина может грозить 15 сутками ареста

Празднование Хеллоуина может грозить административным наказанием в размере 2 тысяч рублей или 15 сутками ареста. Юристы пояснили, что причина состоит в запрещенной символике.

По словам экспертов, некоторые атрибуты этого праздника могут не только напугать, но и пропагандировать сатанизм ("Международное движение сатанистов" признано Верховным судом РФ экстремистским и запрещено, включено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
Влада Егорова

