27 октября, 23:55Происшествия
"Московский патруль": полиция задержала курьера телефонных мошенников в столице
Столичные полицейские задержали курьера телефонных мошенников, который перевел им почти 9 миллионов рублей. Посыльный забирал у жертв деньги, а потом переводил их в криптовалюту и отправлял своим кураторам.
В результате этого 86-летняя пенсионерка из Владимира под давлением мошенников передала мужчине почти 8 миллионов рублей. Аферисты вынудили ее приехать в Москву.
