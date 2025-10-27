Форма поиска по сайту

Новости

Новости

27 октября, 23:55

Безопасность

"Московский патруль": мероприятие ко Дню образования ОМОН "Авангард" прошло в столице

В Москве состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню образования спецподразделения Росгвардии ОМОН "Авангард". Праздник начался с возложения цветов к Пантеону памяти сотрудников, отдавших жизни служению Отечеству.

На торжественной части отметили блестящие результаты спецназовцев. С начала года они выполнили порядка 8 тысяч задач по направлению деятельности, в ходе которых задержали около 36 тысяч подозреваемых в совершении различных преступлений или правонарушений.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
безопасностьвидеоВлада Егорова

