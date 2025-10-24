24 октября, 21:45Безопасность
"Московский патруль": сотрудники ФТС рассказали, как борются с серым импортом
Некоторые недобросовестные продавцы нередко пытаются ввезти в РФ технику и электронику, выдавая ее за другой товар либо занижая реальную стоимость.
Так работает "серый импорт", из-за чего на таможенных складах копятся горы незаконно ввезенной иностранной продукции.
О том, как сотрудники ФТС борются с серыми схемами они накануне профессионального праздника рассказали в программе "Московский патруль".