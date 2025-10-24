Форма поиска по сайту

24 октября, 21:45

Безопасность

"Московский патруль": сотрудники ФТС рассказали, как борются с серым импортом

"Московский патруль": сотрудники ФТС рассказали, как борются с серым импортом

Некоторые недобросовестные продавцы нередко пытаются ввезти в РФ технику и электронику, выдавая ее за другой товар либо занижая реальную стоимость.

Так работает "серый импорт", из-за чего на таможенных складах копятся горы незаконно ввезенной иностранной продукции.

О том, как сотрудники ФТС борются с серыми схемами они накануне профессионального праздника рассказали в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
безопасностьвидеоВлада Егорова

