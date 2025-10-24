"Московский патруль": 15-летний школьник из подмосковного Пушкина разводил ядовитых змей

15-летний школьник из подмосковного Пушкина разводил ядовитых змей без необходимых на то лицензий и ветеринарных паспортов.

В итоге на него поступила жалоба в прокуратуру. В ходе проверки выяснилось, что у подростка жили несколько видов кобр, гадюка и эфа. Укус таких змей может быть смертельно опасным.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

