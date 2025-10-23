23 октября, 21:35Шоу-бизнес
"Московский патруль": блогер Сидоропуло приговорен к 6 годам колонии
Блогер Андрей Сидоропуло приговорен к 6 годам колонии по делу о мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере.
Следствие установило, что молодой человек продавал онлайн-курсы, обещая покупателям легкий и высокий доход. Однако его "эксклюзивная программа" основывалась на материалах, находящихся в свободном доступе.
От действий блогера пострадали 40 человек, общий ущерб превысил 8 миллионов рублей. Подробнее – в программе "Московский патруль".