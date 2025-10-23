"Московский патруль": блогер Сидоропуло приговорен к 6 годам колонии

Блогер Андрей Сидоропуло приговорен к 6 годам колонии по делу о мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере.

Следствие установило, что молодой человек продавал онлайн-курсы, обещая покупателям легкий и высокий доход. Однако его "эксклюзивная программа" основывалась на материалах, находящихся в свободном доступе.

От действий блогера пострадали 40 человек, общий ущерб превысил 8 миллионов рублей. Подробнее – в программе "Московский патруль".