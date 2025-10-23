Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 21:35

Шоу-бизнес

"Московский патруль": блогер Сидоропуло приговорен к 6 годам колонии

"Московский патруль": блогер Сидоропуло приговорен к 6 годам колонии

"Московский патруль": похитителям итальянца Гуидотти вынесли приговор

Суд может вынести приговор Аязу Шабутдинову 27 октября

В Пресненском суде состоялись прения по громкому делу блогера Шабутдинова

Гособвинение запросило 8 лет колонии для блогера Аяза Шабутдинова

Заседание по делу блогера Аяза Шабутдинова началось в Измайловском суде Москвы

Ущерб по делу блогера Аяза Шабутдинова превысил 57 млн рублей

Гособвинение запросит наказание блогеру Шабутдинову

"Московский патруль": Верховный суд подтвердил законность штрафов сразу с нескольких камер

"Московский патруль": суд арестовал напавшего на росгвардейца в ТиНАО

Блогер Андрей Сидоропуло приговорен к 6 годам колонии по делу о мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере.

Следствие установило, что молодой человек продавал онлайн-курсы, обещая покупателям легкий и высокий доход. Однако его "эксклюзивная программа" основывалась на материалах, находящихся в свободном доступе.

От действий блогера пострадали 40 человек, общий ущерб превысил 8 миллионов рублей. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
судышоу-бизнесвидеоВлада Егорова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика