23 октября, 21:35

Безопасность

"Московский патруль": горожанам рассказали об охране Исторического музея

За сохранностью экспонатов Государственного исторического музея, расположенного на Красной площади в Москве, следят сотрудники вневедомственной охраны. Они работают в залах и наблюдают за обстановкой с помощью камер видеонаблюдения.

Они также регулярно проходят специальные тренировки. На них моделируются ситуации по усмирению дебошира или задержанию грабителя.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
