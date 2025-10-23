"Московский патруль": горожанам рассказали об охране Исторического музея

За сохранностью экспонатов Государственного исторического музея, расположенного на Красной площади в Москве, следят сотрудники вневедомственной охраны. Они работают в залах и наблюдают за обстановкой с помощью камер видеонаблюдения.

Они также регулярно проходят специальные тренировки. На них моделируются ситуации по усмирению дебошира или задержанию грабителя.

Подробнее – в программе "Московский патруль".