23 октября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в столице задержаны трое мужчин за сбыт поддельных долларов

"Московский патруль": похитителям итальянца Гуидотти вынесли приговор

Видео с фрагментом ограбления Лувра появилось в Сети

Новости регионов: количество погибших в результате ЧП в Копейске возросло до 12 человек

Главу Агентства по страхованию вкладов Мельникова арестовали на два месяца

В Москве задержали главу Агентства по страхованию вкладов

Новости регионов: самолет Ил-114-300 прошел летные испытания на Алтае

10 человек погибли при взрывах на предприятии в Копейске

Пассажир московского трамвая напал на контролера

Взрыв прогремел возле троллейбусной остановки у военной части в Ставрополе

Столичные полицейские задержали троих злоумышленников, которые сбывали поддельные доллары. Они покупали у соучастников фальшивые иностранные банковские билеты номиналом 100 и 50 долларов, а затем использовали их в обменных пунктах.

Всего изъято 530 поддельных купюр на общую сумму более 53 тысяч долларов. Задержанным предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

