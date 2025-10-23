"Московский патруль": в столице задержаны трое мужчин за сбыт поддельных долларов

Столичные полицейские задержали троих злоумышленников, которые сбывали поддельные доллары. Они покупали у соучастников фальшивые иностранные банковские билеты номиналом 100 и 50 долларов, а затем использовали их в обменных пунктах.

Всего изъято 530 поддельных купюр на общую сумму более 53 тысяч долларов. Задержанным предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".