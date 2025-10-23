"Московский патруль": похитителям итальянца Гуидотти вынесли приговор

Мужчинам, которые похитили итальянского предпринимателя Стефано Гуидотти, вынесли приговор. Они получили от 9 до 11 лет колонии. Кроме того, каждый из осужденных должен выплатить итальянцу денежную компенсацию.

Похищение произошло в Москве летом 2024 года. Злоумышленники посадили предпринимателя в машину и увезли в Брянскую область, где держали почти двое суток.

Подробнее – в программе "Московский патруль".