Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": возбуждено первое дело о незаконной передаче мобильных номеров

"Московский патруль": возбуждено первое дело о незаконной передаче мобильных номеров

"Московский патруль": 48 зацеперов пострадали на МЖД за 9 месяцев

"Московский патруль": убит режиссер Сергей Политик

"Московский патруль": задержан подозреваемый в нападении на росгвардейца в ТиНАО

Водитель на внедорожнике проехался по детской площадке в Подмосковье

Павел Дуров заявил, что выкупит украденные из Лувра драгоценности

Новости регионов: тигр подошел к автомобильной трассе под Владивостоком

Пожар произошел в административном здании в центре Москвы

Массовое ДТП произошло в районе Новокосино

В Москве разместили объявление о продаже похищенных из Лувра драгоценностей

В Москве возбудили первое уголовное дело о незаконной передаче мобильных номеров. Полиция задержала жителя подмосковных Химок, который по поддельным документам покупал сим-карты у операторов якобы для различных компаний и организаций.

Затем сим-карты он передавал своим заказчикам. Задержанному грозит штраф до 700 тысяч рублей или 3 года лишения свободы. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоВлада Егорова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика