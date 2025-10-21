"Московский патруль": возбуждено первое дело о незаконной передаче мобильных номеров

В Москве возбудили первое уголовное дело о незаконной передаче мобильных номеров. Полиция задержала жителя подмосковных Химок, который по поддельным документам покупал сим-карты у операторов якобы для различных компаний и организаций.

Затем сим-карты он передавал своим заказчикам. Задержанному грозит штраф до 700 тысяч рублей или 3 года лишения свободы. Подробнее – в программе "Московский патруль".