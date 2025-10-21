"Московский патруль": задержан подозреваемый в нападении на росгвардейца в ТиНАО

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, напавшего на их коллегу с ножом в Москве. Инцидент произошел в одном из районов ТиНАО, когда экипаж вневедомственной охраны, заподозрив молодого человека в распространении наркотиков, попросил его предъявить документы.

Мужчина отказался подчиняться требованиям правоохранителей и напал на одного из росгвардейцев, ударив его ножом. Раненого сотрудника госпитализировали, а в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

Подробнее – в программе "Московский патруль".