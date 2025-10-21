21 октября, 21:35Происшествия
"Московский патруль": задержан подозреваемый в нападении на росгвардейца в ТиНАО
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, напавшего на их коллегу с ножом в Москве. Инцидент произошел в одном из районов ТиНАО, когда экипаж вневедомственной охраны, заподозрив молодого человека в распространении наркотиков, попросил его предъявить документы.
Мужчина отказался подчиняться требованиям правоохранителей и напал на одного из росгвардейцев, ударив его ножом. Раненого сотрудника госпитализировали, а в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.
Подробнее – в программе "Московский патруль".