21 октября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": задержан подозреваемый в нападении на росгвардейца в ТиНАО

Водитель на внедорожнике проехался по детской площадке в Подмосковье

Павел Дуров заявил, что выкупит украденные из Лувра драгоценности

Новости регионов: тигр подошел к автомобильной трассе под Владивостоком

Пожар произошел в административном здании в центре Москвы

Массовое ДТП произошло в районе Новокосино

В Москве разместили объявление о продаже похищенных из Лувра драгоценностей

Два человека пострадали в результате ДТП на юге Москвы

Подозреваемый в государственной измене задержан в Москве

Новости регионов: свыше 120 человек отравились готовыми блюдами из магазинов в Улан-Удэ

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, напавшего на их коллегу с ножом в Москве. Инцидент произошел в одном из районов ТиНАО, когда экипаж вневедомственной охраны, заподозрив молодого человека в распространении наркотиков, попросил его предъявить документы.

Мужчина отказался подчиняться требованиям правоохранителей и напал на одного из росгвардейцев, ударив его ножом. Раненого сотрудника госпитализировали, а в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
