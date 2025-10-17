"Московский патруль": полиция предупредила о новом мошенничестве с цветами

Мошенники обманывают людей с помощью доставки цветов. Например, одной пострадавшей позвонили в день рождения и попросили продиктовать код, необходимый для того, чтобы получить букет.



После этого с ней связались сотрудники "Росфинмониторинга", уверяющие, что ее аккаунт на портале "Госуслуги" взломан. Для того, чтобы спасти сбережения, нужно продиктовать новый код.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

