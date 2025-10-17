17 октября, 21:35Происшествия
"Московский патруль": полиция предупредила о новом мошенничестве с цветами
Мошенники обманывают людей с помощью доставки цветов. Например, одной пострадавшей позвонили в день рождения и попросили продиктовать код, необходимый для того, чтобы получить букет.
После этого с ней связались сотрудники "Росфинмониторинга", уверяющие, что ее аккаунт на портале "Госуслуги" взломан. Для того, чтобы спасти сбережения, нужно продиктовать новый код.
