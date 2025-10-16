Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 21:35

Общество

"Московский патруль": общественники нашли контрафактный парфюм в торговом центре

"Московский патруль": общественники нашли контрафактный парфюм в торговом центре

Премию "Благотворитель Москвы" вручили в столице

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 16 октября

"Новости дня": этнографическая олимпиада пройдет в центрах "Московского долголетия"

"Новости дня": россияне смогут получить справку об инвалидности в электронном формате

"Миллион вопросов": аллерголог рассказала, когда готовить организм к сезону поллиноза

Проект телеканала Москва 24 взял награду на премии имени Эдуарда Сагалаева

Первый пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве ожидается в начале декабря

"Вопрос спорный": в России могут запретить забирать единственное ипотечное жилье за долги

Рособрнадзор опубликовал графики проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году

Общественники обнаружили в торговом центре на Юго-Западе Москвы контрафактный парфюм.

С 2020 года вся парфюмерная продукция должна иметь маркировку "Честный знак". При производстве поддельных духов мог быть использован метанол, который вызывает нарушения зрения или анафилактический шок. Правоохранители, прибывшие на место, изъяли подозрительный товар и направили его на экспертизу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
обществовидеоВлада Егорова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика