"Московский патруль": общественники нашли контрафактный парфюм в торговом центре

Общественники обнаружили в торговом центре на Юго-Западе Москвы контрафактный парфюм.

С 2020 года вся парфюмерная продукция должна иметь маркировку "Честный знак". При производстве поддельных духов мог быть использован метанол, который вызывает нарушения зрения или анафилактический шок. Правоохранители, прибывшие на место, изъяли подозрительный товар и направили его на экспертизу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

