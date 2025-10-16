"Московский патруль": афериста задержали за обман с фальшивыми деньгами и криптовалютой

Правоохранители в Москве задержали мошенника за обман с фальшивыми деньгами и криптовалютой.

Под видом клиента злоумышленник пришел покупать криптовалюту, однако после перевода он оставил сумку с 10 миллионами рублей, которые оказались поддельными. При этом после задержания он заявил, что действовал по указанию кураторов, пообещавших ему крупное денежное вознаграждение.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

