16 октября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": афериста задержали за обман с фальшивыми деньгами и криптовалютой

Правоохранители в Москве задержали мошенника за обман с фальшивыми деньгами и криптовалютой.

Под видом клиента злоумышленник пришел покупать криптовалюту, однако после перевода он оставил сумку с 10 миллионами рублей, которые оказались поддельными. При этом после задержания он заявил, что действовал по указанию кураторов, пообещавших ему крупное денежное вознаграждение.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
происшествиягородвидеоВлада Егорова

