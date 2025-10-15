Форма поиска по сайту

15 октября, 21:30

Общество

"Московский патруль": МЧС и ГИБДД выявили нецелевое использование машин спецслужб

Сотрудники МЧС и ГИБДД выявили на дорогах Москвы нецелевое использование автомобилей оперативных спецслужб.

В России более 1,4 тысячи аттестованных спасательных организаций. В их распоряжении около 12 тысяч аварийно-спасательных автомобилей, которые отличаются от машин МЧС только визуально. Однако в некоторых случаях их используют не по назначению.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

