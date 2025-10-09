"Московский патруль": сотрудники столичной Росгвардии зафиксировали рост краж в магазинах

Сотрудникам столичной Росгвардии стали чаще поступать вызовы из супермаркетов. По статистике ведомства, больше всего злоумышленники крадут продукты, в том числе сливочное масло.

В некоторых супермаркетах сливочное масло уже давно хранят в специальных боксах, чтобы злоумышленники не смогли украсть его. Юрист Владимир Комсолев подчеркнул, что в некоторых случаях человека могут привлечь к уголовной ответственности. Подробнее – в программе "Московский патруль".

