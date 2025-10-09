"Московский патруль": в Москве раскрыта кража табачной продукции на 140 тысяч рублей

В Москве полицейские задержали мужчину, который подозревается в краже из магазина табачных изделий на сумму более 140 тысяч рублей. Инцидент произошел в торговой точке, расположенной на улице Преображенский Вал.

По предварительным данным, злоумышленник, находясь в торговом зале, похитил из кассы мешок с сигаретами, после чего покинул помещение. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

