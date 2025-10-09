Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в Москве раскрыта кража табачной продукции на 140 тысяч рублей

"Московский патруль": в Москве раскрыта кража табачной продукции на 140 тысяч рублей

"Московский патруль": чемодан с 62 млн рублей передала мошенникам жительница Подмосковья

"Московский патруль": в СИЗО отправлен мужчина, который напал на девушку с ножом в Москве

Авария с участием автобуса произошла на юго-востоке Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 октября

Новости регионов: челябинских школьников сняли с поезда в Самаре из-за кишечной инфекции

Три человека спасены при пожаре в квартире жилого дома на севере Москвы

Путин прокомментировал крушение самолета Embraer 190 в 2024 году

Новости регионов: более 30 ДТП произошло в Новосибирске из-за снегопада

Прокуратура проверит частный контактный зоопарк в Кунцеве

В Москве полицейские задержали мужчину, который подозревается в краже из магазина табачных изделий на сумму более 140 тысяч рублей. Инцидент произошел в торговой точке, расположенной на улице Преображенский Вал.

По предварительным данным, злоумышленник, находясь в торговом зале, похитил из кассы мешок с сигаретами, после чего покинул помещение. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиягородвидеоЕкатерина Лихоманова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика