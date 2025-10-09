Форма поиска по сайту

09 октября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": чемодан с 62 млн рублей передала мошенникам жительница Подмосковья

"Московский патруль": чемодан с 62 млн рублей передала мошенникам жительница Подмосковья

Чемодан с 62 миллионами рублей передала мошенникам 19-летняя жительница Подмосковья. Неизвестные представлялись пострадавшей сотрудниками Минцифр и ФСБ. Они убедили девушку в том, что ее аккаунт на "Госуслугах" взломан.

Аферисты заявили, что кто-то оформил доверенность, которая позволяет террористу распоряжаться деньгами на ее счету. Чтобы не стать фигуранткой уголовного дела, жертва по инструкции мошенников "задекларировала" все имеющиеся дома средства.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
происшествиявидеоЕкатерина Лихоманова

