"Московский патруль": в СИЗО отправлен мужчина, который напал на девушку с ножом в Москве

В Москве избрали меру пресечения мужчине, который напал на девушку с ножом возле Лефортовского парка и попытался ее изнасиловать. Обвиняемым является 22-летний уроженец Самары, у которого уже есть три судимости.

После нападения на девушку мужчина пытался сбежать, однако его задержали в Рязани и уже доставили в Москву. Теперь злоумышленник будет находиться в СИЗО. Подробнее – в программе "Московский патруль".

