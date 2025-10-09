Форма поиска по сайту

Новости

Новости

09 октября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в СИЗО отправлен мужчина, который напал на девушку с ножом в Москве

"Московский патруль": в СИЗО отправлен мужчина, который напал на девушку с ножом в Москве

В Москве избрали меру пресечения мужчине, который напал на девушку с ножом возле Лефортовского парка и попытался ее изнасиловать. Обвиняемым является 22-летний уроженец Самары, у которого уже есть три судимости.

После нападения на девушку мужчина пытался сбежать, однако его задержали в Рязани и уже доставили в Москву. Теперь злоумышленник будет находиться в СИЗО. Подробнее – в программе "Московский патруль".

судыпроисшествиягородвидеоЕкатерина Лихоманова

