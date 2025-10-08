"Московский патруль": суд в Москве начал рассматривать иск об изъятии активов у Момотова

Останкинский суд Москвы начал рассматривать иск Генпрокуратуры России к бывшему члену Верховного суда Виктору Момотову. Надзорное ведомство потребовало изъять у мужчины недвижимость на общую сумму в размере более 9 миллиардов рублей.

Генпрокуратура предполагает, что имущество могло быть приобретено Момотовым незаконно. Однако тот все отрицает. Подробнее – в программе "Московский патруль".

