Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": суд в Москве начал рассматривать иск об изъятии активов у Момотова

"Московский патруль": суд в Москве начал рассматривать иск об изъятии активов у Момотова

"Московский патруль": суд арестовал обвиняемого в убийстве знакомого у станции МЦД-2

Суд арестовал владельца склада по делу об отравлении алкоголем в Ленобласти

Телеведущий Родригез попросил суд снизить алименты на детей и бывшую жену

Футболист Аршавин подал иск в суд для уменьшения алиментов

"Вопрос спорный": россиянку, оставившую в аэропорте ребенка, лишили родительских прав

"Московский патруль": суд Москвы перенес заседание по убийству байкера в Люблине

"Московский патруль": избившему подростка-питбайкера жителю Подмосковья вынесен приговор

Новости регионов: суд арестовал обвиняемого в отравлении алкоголем жителей Ленобласти

Пластический хирург Хайдаров подал иск к своей клинике в Савеловский суд

Останкинский суд Москвы начал рассматривать иск Генпрокуратуры России к бывшему члену Верховного суда Виктору Момотову. Надзорное ведомство потребовало изъять у мужчины недвижимость на общую сумму в размере более 9 миллиардов рублей.

Генпрокуратура предполагает, что имущество могло быть приобретено Момотовым незаконно. Однако тот все отрицает. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
судыпроисшествиявидеоЕкатерина Лихоманова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика