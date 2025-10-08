Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": таксист помог задержать мошенников, обманувших пожилого москвича

"Московский патруль": таксист помог задержать мошенников, обманувших пожилого москвича

"Московский патруль": суд арестовал обвиняемого в убийстве знакомого у станции МЦД-2

"Московский патруль": в Москве задержаны разработчики схемы хищения газа

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 8 октября

Новости регионов: при обстреле поселка в Белгородской области погибли три человека

Новости регионов: в Екатеринбурге столкнулись автомобили Lamborghini и Mercedes

Новости мира: власти Израиля сообщили о перехвате девяти судов у берегов Газы

Новости регионов: склад загорелся в Новосибирске

ВСУ нанесли ракетный удар по поселку Маслова Пристань под Белгородом

ДТП с участием скорой помощи произошло в столичном районе Коньково

Таксист помог задержать мошенников, которые пытались похитить у пожилого москвича полмиллиона рублей. Аферисты по телефону убедили пенсионера в том, что ему нужно "задекларировать" деньги, чтобы "обезопасить" их.

Передать деньги москвич должен был через таксиста. Однако последний, заметив сильное волнение пожилого мужчины, вызвал полицию. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиягородвидеоЕкатерина Лихоманова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика