"Московский патруль": таксист помог задержать мошенников, обманувших пожилого москвича

Таксист помог задержать мошенников, которые пытались похитить у пожилого москвича полмиллиона рублей. Аферисты по телефону убедили пенсионера в том, что ему нужно "задекларировать" деньги, чтобы "обезопасить" их.

Передать деньги москвич должен был через таксиста. Однако последний, заметив сильное волнение пожилого мужчины, вызвал полицию. Подробнее – в программе "Московский патруль".

