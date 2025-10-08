08 октября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": в Москве задержаны разработчики схемы хищения газа
В Москве сотрудники полиции задержали злоумышленников, которые подозреваются в хищении природного газа. По предварительным данным, председатель правления одного из товариществ собственников недвижимости и его заместитель организовали незаконное подключение к газопроводу.
Минуя прибор учета потребления, злоумышленники интегрировали в сеть газоснабжения более 100 частных домовладений. В результате поставщику энергоносителя был причинен многомиллионный ущерб.
Подробнее – в программе "Московский патруль".