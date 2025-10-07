"Московский патруль": подозреваемого в убийстве мужчины у станции МЦД допросили в Москве

Сотрудники СК допросили подозреваемого в убийстве знакомого у станции МЦД-2 Волоколамская. Для проведения следственных действий его доставили из Тулы в Москву.

В ходе допроса злоумышленник сообщил, что между ним и потерпевшим произошел конфликт из-за неоплаченного долга. По словам подозреваемого, знакомый был должен ему 35 тысяч рублей. Подробнее – в программе "Московский патруль".

