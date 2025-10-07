"Московский патруль": в Москве задержаны подозреваемые в серии мошенничеств в метро

В Москве задержаны злоумышленники, которые обманывали людей, прося телефон для "срочного звонка". Сперва девушка в метро просила пассажиров одолжить смартфон, а ее сообщник в это время вводил номер для авторизации на сайте аренды жилья.

Получив СМС-код от банка, злоумышленники перехватывали доступ к аккаунту и размещали от его имени фейковые объявления об аренде квартир. Потенциальным арендаторам предлагали срочно внести аванс, чтобы "забронировать" жилье, а деньги переводились на криптокошельки злоумышленников.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

