Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в Москве задержаны подозреваемые в серии мошенничеств в метро

"Московский патруль": в Москве задержаны подозреваемые в серии мошенничеств в метро

В Москве семью решили выселить из квартиры из-за предыдущего владельца

Полиция будет разбираться в конфликте с участием чемпиона мира по гимнастике Дудченко

ДТП произошли из-за снегопада в Амурской области

Новости регионов: поезд и грузовик столкнулись в Татарстане

Новости мира: вертолет упал на автостраду в США

Новости мира: Трамп объявил о новой миротворческой сделке по сектору Газа

Два такси столкнулись в районе станции московского метро "Сокол"

Несколько сел Дагестана оказались изолированы из-за схода оползня

"Московский патруль": мужчина украл телефоны и смарт-часы из столичного магазина

В Москве задержаны злоумышленники, которые обманывали людей, прося телефон для "срочного звонка". Сперва девушка в метро просила пассажиров одолжить смартфон, а ее сообщник в это время вводил номер для авторизации на сайте аренды жилья.

Получив СМС-код от банка, злоумышленники перехватывали доступ к аккаунту и размещали от его имени фейковые объявления об аренде квартир. Потенциальным арендаторам предлагали срочно внести аванс, чтобы "забронировать" жилье, а деньги переводились на криптокошельки злоумышленников.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиягородвидеоЕкатерина Лихоманова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика