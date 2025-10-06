"Московский патруль": жителям столицы рассказали о ночных дежурствах росгвардейцев

По ночам улицы Москвы патрулируют сотрудники вневедомственной охраны столичной Росгвардии. В это время суток чаще всего встречаются нарушители общественного порядка, распивающие алкогольные напитки в неположенных местах.

Кроме того, росгвардейцы замечают автомобилистов, нарушающих ПДД. В этом случае они отправляют информацию коллегам из Госавтоинспекции.

Подробнее – в программе "Московский патруль".