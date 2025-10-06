"Московский патруль": мошенники стали обманывать клиентов маркетплейсов

Мошенники начали обманывать клиентов маркетплейсов. Они звонят под видом сотрудников доставки и сообщают о посылке. Когда граждане говорят, что ничего не заказывали, злоумышленники предлагают отменить заказ и назвать код из СМС.

После этого они получают доступ к аккаунту жертвы на торговой площадке, где содержатся данные о банковских картах для быстрой оплаты.

Подробнее – в программе "Московский патруль".