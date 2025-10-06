Форма поиска по сайту

06 октября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": житель Подольска избил собаку-инвалида

"Московский патруль": житель Подольска избил собаку-инвалида

В подмосковном Подольске мужчина избил собаку-инвалида, которая передвигается с помощью специальной коляски. Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным, фигурант задержан.

Момент нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения. Судя по записям, мужчина подошел к собаке и выдернул ее из коляски. Затем он несколько раз ее ударил и бросил через металлическую ограду.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

