"Московский патруль": житель Подольска избил собаку-инвалида

В подмосковном Подольске мужчина избил собаку-инвалида, которая передвигается с помощью специальной коляски. Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным, фигурант задержан.

Момент нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения. Судя по записям, мужчина подошел к собаке и выдернул ее из коляски. Затем он несколько раз ее ударил и бросил через металлическую ограду.

Подробнее – в программе "Московский патруль".