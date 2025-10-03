"Московский патруль": Бастрыкин выступил перед курсантами Московской академии СК

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин обратился к преподавателям и курсантам Московской академии СК. Он призвал гордо нести знамя СК и помнить о высокой ответственности.

Академия теперь она носит имя Александра Сухарева. В его честь Бастрыкин и министр юстиции Константин Чуйченко открыли бюст.

Сухарев был выдающимся государственным деятелем. Он также автор более 200 трудов, посвященных правосудию и борьбе с преступностью.

Подробнее – в программе "Московский патруль".