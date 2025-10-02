Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 21:45

Безопасность

"Московский патруль": сотрудники Росгвардии охраняют более тысячи объектов здравоохранения

"Московский патруль": сотрудники Росгвардии охраняют более тысячи объектов здравоохранения

Новости регионов: обезьяна напала на сотрудника магазина в Красноярске

Мошенники стали обманывать россиян под предлогом обмена валют

"Московский патруль": столичные полицейские провели рейд по "наливайкам"

Плановая проверка системы оповещения началась в Москве

Для проверки системы оповещения в Москве включат музыку с пением птиц

Мошенники придумали новую схему с использованием "Пушкинских карт"

Мошенники в России начали притворяться хозяевами квартир

Крупные банки России запустят тревожную кнопку для клиентов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 сентября

Сотрудники подмосковной Росгвардии охраняют более 1 тысячи объектов здравоохранения, безопасность которых осуществляется в круглосуточном режиме. В любой момент по сигналу тревоги правоохранители готовы прибыть на помощь медикам.

Чтобы успешно работать на месте в случае срабатывания тревожной сигнализации, для росгвардейцев проводятся тренировочные учения.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
безопасностьвидеоВлада Егорова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика