"Московский патруль": сотрудники Росгвардии охраняют более тысячи объектов здравоохранения

Сотрудники подмосковной Росгвардии охраняют более 1 тысячи объектов здравоохранения, безопасность которых осуществляется в круглосуточном режиме. В любой момент по сигналу тревоги правоохранители готовы прибыть на помощь медикам.

Чтобы успешно работать на месте в случае срабатывания тревожной сигнализации, для росгвардейцев проводятся тренировочные учения.

Подробнее – в программе "Московский патруль".