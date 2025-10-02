02 октября, 21:45Безопасность
"Московский патруль": сотрудники Росгвардии охраняют более тысячи объектов здравоохранения
Сотрудники подмосковной Росгвардии охраняют более 1 тысячи объектов здравоохранения, безопасность которых осуществляется в круглосуточном режиме. В любой момент по сигналу тревоги правоохранители готовы прибыть на помощь медикам.
Чтобы успешно работать на месте в случае срабатывания тревожной сигнализации, для росгвардейцев проводятся тренировочные учения.
Подробнее – в программе "Московский патруль".