02 октября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": жители столицы пожаловались на контактный зоопарк в ТЦ

Жители столицы пожаловались на контактный зоопарк в торговом центре на западе Москвы. Она рассказали, что животные там запуганы и травмированы, а также находятся в постоянном контакте с посетителями.

Деятельность контактных зоопарков на территории России запрещена с 2020 года, однако некоторые коммерсанты обходят закон. Как владельцы таких живых уголков осуществляют деятельность – в программе "Московский патруль".

