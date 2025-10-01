Форма поиска по сайту

Новости

Новости

01 октября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": раненые в Белгородской области полицейские лечатся в Москве

"Московский патруль": обустроившие тайник с наркотиками на кладбище задержаны в Москве

"Московский патруль": суд Москвы перенес заседание по убийству байкера в Люблине

"Московский патруль": избившему подростка-питбайкера жителю Подмосковья вынесен приговор

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 октября

Оставившая дочь в турецком аэропорту россиянка планирует забрать ребенка из приемной семьи

Новости мира: многоэтажный жилой дом частично обрушился в Нью-Йорке

Екатерина Бурнашкина, родившая в аэропорту Антальи, дала первое интервью

Миллион рублей украли у пассажира на железнодорожной станции в Москве

Два грузовика столкнулись на 16-м километре МКАД

Сотрудники МВД, получившие ранения в Белгородской области, сейчас восстанавливаются в столичном госпитале. Полицейские поступили в больницу с ранениями после атаки FPV-дрона. Им провели ряд операций и уже готовят к выписке.

Об их состоянии медики доложили министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву лично. Глава ведомства посетил коллег и вручил им ведомственные награды.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
происшествиявидеоВлада Егорова

