"Московский патруль": раненые в Белгородской области полицейские лечатся в Москве

Сотрудники МВД, получившие ранения в Белгородской области, сейчас восстанавливаются в столичном госпитале. Полицейские поступили в больницу с ранениями после атаки FPV-дрона. Им провели ряд операций и уже готовят к выписке.

Об их состоянии медики доложили министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву лично. Глава ведомства посетил коллег и вручил им ведомственные награды.

Подробнее – в программе "Московский патруль".