"Московский патруль": обустроившие тайник с наркотиками на кладбище задержаны в Москве

Столичные полицейские задержали семейную пару, обустроившую тайник с наркотиками на кладбище. Супруги попались в момент, когда раскладывали очередную партию метадона.

При обыске по месту жительства фигурантов оперативники обнаружили еще 32 аналогичных свертка массой более 168 граммов. Три упаковки с кладбища полицейские тоже изъяли. Москвичей заключили под стражу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".