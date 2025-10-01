Форма поиска по сайту

01 октября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": обустроившие тайник с наркотиками на кладбище задержаны в Москве

Столичные полицейские задержали семейную пару, обустроившую тайник с наркотиками на кладбище. Супруги попались в момент, когда раскладывали очередную партию метадона.

При обыске по месту жительства фигурантов оперативники обнаружили еще 32 аналогичных свертка массой более 168 граммов. Три упаковки с кладбища полицейские тоже изъяли. Москвичей заключили под стражу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
происшествиягородвидеоВлада Егорова

