30 сентября, 21:35

"Московский патруль": прокуратура планирует изъять у экс-судьи Момотова более 100 активов

Генпрокуратура планирует изъять у бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова более 100 активов общей стоимостью 9 миллиардов рублей. По иску надзорного ведомства состоялось предварительное заседание.

По данным правоохранителей, недвижимость Момотов получил коррупционным путем, когда работал в судебной системе России. Имущество председатель совета судей записывал на бизнесмена Андрея Марченко. Предпринимателя, по данным СМИ, взяли под арест.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
происшествиявидеоВлада Егорова

