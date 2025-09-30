"Московский патруль": прокуратура планирует изъять у экс-судьи Момотова более 100 активов

Генпрокуратура планирует изъять у бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова более 100 активов общей стоимостью 9 миллиардов рублей. По иску надзорного ведомства состоялось предварительное заседание.

По данным правоохранителей, недвижимость Момотов получил коррупционным путем, когда работал в судебной системе России. Имущество председатель совета судей записывал на бизнесмена Андрея Марченко. Предпринимателя, по данным СМИ, взяли под арест.

