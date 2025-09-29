"Московский патруль": москвичам рассказали о работе транспортной полиции

Сотрудники транспортной полиции регулярно патрулируют территорию всех вокзалов Москвы и области. Под их контролем находятся тысячи километров железнодорожных путей и миллионы пассажиров.

Нередко полицейским приходится идти на настоящие подвиги на вокзалах и в поездах. Например, старший лейтенант полиции Иван Соловьев в ноябре 2022 года во время дежурства заметил задымление в соседнем с отделением полиции здании.

Как полицейские спасают людей – в программе "Московский патруль".