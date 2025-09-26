"Московский патруль": почти 60 млн поездок совершено на арендованных самокатах в Москве

Почти шестьдесят миллионов поездок совершили москвичи и гости столицы на арендованных электросамокатах в текущем сезоне. Об этом сообщили в Дептрансе.

Это на два миллиона больше, чем в прошлом году. При этом в столичном департаменте напомнили, что передвигаться на самокате можно только по одному. На зебре стоит спешиваться, а также управлять самокатом только в трезвом состоянии.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

