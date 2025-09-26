26 сентября, 21:45Транспорт
"Московский патруль": почти 60 млн поездок совершено на арендованных самокатах в Москве
Почти шестьдесят миллионов поездок совершили москвичи и гости столицы на арендованных электросамокатах в текущем сезоне. Об этом сообщили в Дептрансе.
Это на два миллиона больше, чем в прошлом году. При этом в столичном департаменте напомнили, что передвигаться на самокате можно только по одному. На зебре стоит спешиваться, а также управлять самокатом только в трезвом состоянии.
