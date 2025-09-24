"Московский патруль": стрелок Болдов добивается возвращения изъятых таможенниками винтовок

Многократный чемпион России и мира по стрельбе из пневматической винтовки Николай Болдов пытается вернуть спортивный инвентарь, который у него изъяли внуковские таможенники во время проверки багажа.

Спортсмен возвращался с соревнований, а оказался в числе нарушителей. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту возможного незаконного изъятия спортивных винтовок.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

