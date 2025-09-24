Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": стрелок Болдов добивается возвращения изъятых таможенниками винтовок

"Московский патруль": стрелок Болдов добивается возвращения изъятых таможенниками винтовок

"Московский патруль": водитель задержан за проезд на машине по велодорожке в Мытищах

"Московский патруль": мужчина предстанет перед судом за ограбление столичного ПВЗ

"Московский патруль": столичные полицейские задержали мошенников, обманувших пенсионерку

Несколько автомобилей попали в ДТП на Кутузовском проспекте

Сирены прозвучали в Новороссийске после повторной атаки БПЛА

ДТП произошло на Щелковском шоссе в Москве

Режим ЧС введен после атаки БПЛА в Новороссийске

Повреждений инфраструктуры и судов в порту Новороссийска после атаки БПЛА не обнаружено

Водителя задержали за проезд на машине по велодорожке в Мытищах

Многократный чемпион России и мира по стрельбе из пневматической винтовки Николай Болдов пытается вернуть спортивный инвентарь, который у него изъяли внуковские таможенники во время проверки багажа.

Спортсмен возвращался с соревнований, а оказался в числе нарушителей. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту возможного незаконного изъятия спортивных винтовок.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоЕкатерина Лихоманова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика