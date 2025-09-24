Форма поиска по сайту

24 сентября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": столичные полицейские задержали мошенников, обманувших пенсионерку

В Москве полицейские задержали вероятных мошенников, которые похитили у пенсионерки больше четырех миллионов рублей.

Сначала злоумышленники выдавали себя за сотрудников компании, которая занимается заменой домофонов. А затем стали представляться силовиками.

Сообщники убедили женщину в том, что ее сбережения в опасности. Пенсионерка сама передала крупную сумму аферистам. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
происшествиягородвидеоЕкатерина Лихоманова

