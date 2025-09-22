"Московский патруль": МВД предупредило студентов вузов о мошеннических схемах

В МВД России рассказали о схеме, которую используют мошенники для обмана учащихся столичных вузов.

Злоумышленники создают от имени руководства университета фальшивые чаты. Однако важно помнить: официальное общение происходит исключительно через каналы самого вуза.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

