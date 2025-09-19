Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 21:35

Общество

"Московский патруль": сезон сбора грибов начался в Московском регионе

"Московский патруль": сезон сбора грибов начался в Московском регионе

"Миллион вопросов": врач рассказал, с чего начать вести здоровый образ жизни

"Вопрос спорный": в Госдуме предложили увеличить оплачиваемый отпуск с 28 до 35 дней

Спортивный забег под лозунгом "Не молчи!" состоялся в парке "Дубки"

Дождь ожидается в Москве 20 сентября

Еще одно потепление придет в Москву перед арктическим похолоданием

Советы для улучшения финансового положения дадут в программе "Москва сегодня"

"Это Москва. Люди": Адольф Беккер

"Специальный репортаж": строительный распил

В Москве появились агентства, которые помогают китайцам находить невест из России

В Московском регионе в разгаре осенний грибной сезон. Любители "тихой охоты" возвращаются из леса с корзинами белых грибов, подберезовиков, подосиновиков и лисичек. Пошли и опята.

Начинающим грибникам советуют собирать только самые известные и проверенные виды. Неправильный выбор может привести к штрафу за срыв краснокнижных грибов или серьезному отравлению.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
обществовидеоВлада Егорова