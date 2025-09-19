"Московский патруль": сезон сбора грибов начался в Московском регионе

В Московском регионе в разгаре осенний грибной сезон. Любители "тихой охоты" возвращаются из леса с корзинами белых грибов, подберезовиков, подосиновиков и лисичек. Пошли и опята.

Начинающим грибникам советуют собирать только самые известные и проверенные виды. Неправильный выбор может привести к штрафу за срыв краснокнижных грибов или серьезному отравлению.

Подробнее – в программе "Московский патруль".