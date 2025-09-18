"Московский патруль": суд вынес приговор мужчине, убившему двух пенсионеров из-за денег

Форма поиска по сайту

18 сентября

Происшествия

Московский городской суд приговорил Назарали Султона к 20 годам колонии за убийство двух пенсионеров из-за денег. Жертвами стали полковник в отставке Виктор Селезнев и его жена Людмила, позже скончавшаяся в больнице.

Злоумышленник, работавший у пары садовником, узнал, что у них на счету хранится более миллиона рублей. Изначально он попросил денег в долг, но, получив отказ, решил забрать их силой.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

