"Московский патруль": суд вынес приговор мужчине, убившему двух пенсионеров из-за денег

Московский городской суд приговорил Назарали Султона к 20 годам колонии за убийство двух пенсионеров из-за денег. Жертвами стали полковник в отставке Виктор Селезнев и его жена Людмила, позже скончавшаяся в больнице.

Злоумышленник, работавший у пары садовником, узнал, что у них на счету хранится более миллиона рублей. Изначально он попросил денег в долг, но, получив отказ, решил забрать их силой.

Подробнее – в программе "Московский патруль".