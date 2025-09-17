"Московский патруль": задержаны раскрасившие вагоны метро граффитчики

Правоохранители совместно с сотрудниками Росгвардии задержали злоумышленников, которых подозревают в нанесении граффити на вагоны метро в Москве.

С октября прошлого года молодые люди проникали в электродепо и открытые участки метрополитена. Там они распыляли краску на поезда и фотографировали на память свои работы. Сумма ущерба от таких незаконных художеств превысила 1 миллион рублей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".