17 сентября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": задержаны раскрасившие вагоны метро граффитчики
Правоохранители совместно с сотрудниками Росгвардии задержали злоумышленников, которых подозревают в нанесении граффити на вагоны метро в Москве.
С октября прошлого года молодые люди проникали в электродепо и открытые участки метрополитена. Там они распыляли краску на поезда и фотографировали на память свои работы. Сумма ущерба от таких незаконных художеств превысила 1 миллион рублей.
