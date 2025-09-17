Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": задержаны раскрасившие вагоны метро граффитчики

"Московский патруль": задержаны раскрасившие вагоны метро граффитчики

"Московский патруль": мошенники осуждены за торговлю фальшивой продукцией на маркетплейсе

"Московский патруль": суд вынес приговор фигурантам дела о массовом отравлении шаурмой

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 сентября

Адвокат Газманова рассказал о деле против Геворка Саркисяна

Новости мира: футбольные фанаты устроили драку в центре Мадрида

Водителя грузовика, сбившего ребенка в Москве, приговорили к трем годам лишения свободы

В Москве задержали граффитчиков, которые рисовали на вагонах метро

Олег Газманов отдал все свои накопления обвиняемому в мошенничестве

Вооруженные силы Йемена запустили гиперзвуковую ракету в направлении Тель-Авива

Правоохранители совместно с сотрудниками Росгвардии задержали злоумышленников, которых подозревают в нанесении граффити на вагоны метро в Москве.

С октября прошлого года молодые люди проникали в электродепо и открытые участки метрополитена. Там они распыляли краску на поезда и фотографировали на память свои работы. Сумма ущерба от таких незаконных художеств превысила 1 миллион рублей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествияметрогородвидеоВлада Егорова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика