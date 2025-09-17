17 сентября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": мошенники осуждены за торговлю фальшивой продукцией на маркетплейсе
Люблинский районный суд Москвы вынес приговор 38 интернет-мошенникам за торговлю фальшивой продукцией на маркетплейсе.
В рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере трое подсудимых были отправлены на 9 лет в колонию строгого режима. Другим участникам преступного сообщества назначены различные сроки наказания.
Всех осужденных взяли под стражу прямо в зале суда. Подробнее – в программе "Московский патруль".