"Московский патруль": мошенники осуждены за торговлю фальшивой продукцией на маркетплейсе

Люблинский районный суд Москвы вынес приговор 38 интернет-мошенникам за торговлю фальшивой продукцией на маркетплейсе.

В рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере трое подсудимых были отправлены на 9 лет в колонию строгого режима. Другим участникам преступного сообщества назначены различные сроки наказания.

Всех осужденных взяли под стражу прямо в зале суда. Подробнее – в программе "Московский патруль".