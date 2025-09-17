Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": суд вынес приговор фигурантам дела о массовом отравлении шаурмой

"Московский патруль": суд вынес приговор фигурантам дела о массовом отравлении шаурмой

Водителя грузовика, сбившего ребенка в Москве, приговорили к трем годам лишения свободы

Новости регионов: подозреваемый в поджоге машины жены задержан в Петербурге

"Московский патруль": суд приговорил "вора в законе" Васю Бандита к 8 годам заключения

"Московский патруль": украинских гимнасток осудили за избиение полицейских

Новости регионов: суд в Нальчике арестовал директора канатной дороги на Эльбрусе

Суд в Москве назначил компенсацию семье пострадавшей от падения бутылки девочки

"Московский патруль": семья пострадавшей от падения бутылки девочки получит компенсацию

"Московский патруль": суд вынес приговор мужчине за попытку оклеветать полицейского

"Московский патруль": владелиц зоогостиницы в Чехове отпустили без меры пресечения

В Москве вынесли приговор фигурантам громкого дела о массовом отравлении шаурмой. Эта история началась еще в 2023 году. Тогда десятки людей после перекуса в бистро на улице Софьи Ковалевской попали в больницы с диагнозом "сальмонеллез".

Суд признал всех фигурантов виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и в организации незаконной миграции. Теперь они будут отбывать наказание в колонии общего режима. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
судыпроисшествиягородвидеоВлада Егорова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика