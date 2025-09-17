"Московский патруль": суд вынес приговор фигурантам дела о массовом отравлении шаурмой

В Москве вынесли приговор фигурантам громкого дела о массовом отравлении шаурмой. Эта история началась еще в 2023 году. Тогда десятки людей после перекуса в бистро на улице Софьи Ковалевской попали в больницы с диагнозом "сальмонеллез".

Суд признал всех фигурантов виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и в организации незаконной миграции. Теперь они будут отбывать наказание в колонии общего режима. Подробнее – в программе "Московский патруль".