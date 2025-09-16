Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": суд приговорил "вора в законе" Васю Бандита к 8 годам заключения

"Московский патруль": суд приговорил "вора в законе" Васю Бандита к 8 годам заключения

"Московский патруль": украинских гимнасток осудили за избиение полицейских

Новости регионов: суд в Нальчике арестовал директора канатной дороги на Эльбрусе

Суд в Москве назначил компенсацию семье пострадавшей от падения бутылки девочки

"Московский патруль": семья пострадавшей от падения бутылки девочки получит компенсацию

"Московский патруль": суд вынес приговор мужчине за попытку оклеветать полицейского

"Московский патруль": владелиц зоогостиницы в Чехове отпустили без меры пресечения

Хозяек зоогостиницы в Чехове отпустили без меры пресечения

Блогерам Чекалиным предъявлено обвинение в выводе средств по подложным документам

"Московский патруль": суд приговорил к 6 годам водителя за смертельное ДТП в столице

Суд в Подмосковье приговорил "вора в законе" Игоря Кокунова, известного под псевдонимом Вася Бандит, к 8 годам и 2 месяцам колонии особого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии.

Кокунов начал свою криминальную деятельность еще в подростковом возрасте, получив первый срок в 15 лет. Впоследствии он был осужден по более серьезным статьям.

Лидер балашихинской группировки, по сведениям следствия, в 1990-е вымогал деньги у предпринимателей и разрешал конфликты между враждующими бандами. В 2022 году Кокунова задержали и отправили под домашний арест, но он снял электронный браслет и сбежал за границу. Поймали его только в 2024 году, когда он пытался пересечь границу между Черногорией и Албанией.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
судыпроисшествиявидеоВлада Егорова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика