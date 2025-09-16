"Московский патруль": суд приговорил "вора в законе" Васю Бандита к 8 годам заключения

Суд в Подмосковье приговорил "вора в законе" Игоря Кокунова, известного под псевдонимом Вася Бандит, к 8 годам и 2 месяцам колонии особого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии.

Кокунов начал свою криминальную деятельность еще в подростковом возрасте, получив первый срок в 15 лет. Впоследствии он был осужден по более серьезным статьям.

Лидер балашихинской группировки, по сведениям следствия, в 1990-е вымогал деньги у предпринимателей и разрешал конфликты между враждующими бандами. В 2022 году Кокунова задержали и отправили под домашний арест, но он снял электронный браслет и сбежал за границу. Поймали его только в 2024 году, когда он пытался пересечь границу между Черногорией и Албанией.

