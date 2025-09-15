"Московский патруль": силовики ликвидировали мошеннический call-центр в столице

Сотрудники Бюро специальных технических мероприятий ликвидировали мошеннический call-центр в Москве.

Согласно схеме, куратор из интернета отправлял своим подопечным сим-карты в запечатанном виде. После получения злоумышленник вскрывал упаковку и вставлял их в специальные боксы, в каждом из которых было около восьми слотов. В результате сим-карта автоматически активировалась, а номер телефона передавался мошеннику в мессенджере.

Возбуждено уголовное дело. В ходе обысков оперативники изъяли документы, сим-боксы, а также другие предметы в виде доказательной базы. Главный фигурант заключен под стражу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".